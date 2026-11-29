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परिजन के अनुसार मारपीट की वारदात के दौरान नवजात को चोटें आई थीं। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।बच्चे की मौत सूचना पर मेंहदावल पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन की ओर से मारपीट में चोट लगने के कारण मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह ने बताया कि नवजात के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।