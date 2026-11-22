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सेमरियावां। रबी सीजन में गेहूं की अच्छी पैदावार लेने और फसल को शुरुआती रोगों से बचाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को बोआई से पूर्व बीज और मिट्टी शोधन करने की सलाह दी है। विभाग का मानना है कि समय पर शोधन करने से न केवल फसल सुरक्षित रहती है, बल्कि उत्पादन में भी 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है।प्रभारी कृषि रक्षा इकाई सेमरियावां शेष मणि वर्मा ने बताया कि गेहूं की बोआई से पहले बीज को अनुशंसित फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम या थीरम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे फसल में फफूंदी जनित रोग न लगे। वहीं, जैविक विधि से किसान ट्राइकोडर्मा कल्चर चार से पांच ग्राम प्रति किलो बीज का उपयोग कर सकते हैं।इसके साथ ही पीएसबी और एजोटोबैक्टर कल्चर से बीज उपचार करने पर पौधों को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आसानी से मिलता है, जिससे जड़ों का विकास तेजी से होता है। किसान बीज शोधन के लिए दवाएं भी अनुदान पर ले सकते हैं।मिट्टी में छिपे हानिकारक कीटों, दीमक और फफूंद को खत्म करने के लिए खेत की अंतिम जोताई के समय भूमि शोधन अवश्य करें। इसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद में ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बैसियाना मिलाकर खेत में बिखेरें।