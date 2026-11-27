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उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म लेकर अपने सद्कर्मों को भूल जाता है। बाल्यावस्था से मृत्यु तक मनुष्य सांसारिक सुख-सुविधाओं और क्षणिक भोग-विलास में उलझकर अमूल्य मानव जीवन को नश्वर बना देता है। विज्ञापन

इस अवसर पर मुख्य यजमान श्याम लाल यादव, शैलेंद्र यादव, राजदेव पांडेय, पिंटू पांडेय, गोविंद पांडेय, ओमकार यादव, कन्हैयालाल यादव, परशुराम यादव, श्याम नारायण यादव, भोला यादव आदि मौजूद रहे। संवाद उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म लेकर अपने सद्कर्मों को भूल जाता है। बाल्यावस्था से मृत्यु तक मनुष्य सांसारिक सुख-सुविधाओं और क्षणिक भोग-विलास में उलझकर अमूल्य मानव जीवन को नश्वर बना देता है।इस अवसर पर मुख्य यजमान श्याम लाल यादव, शैलेंद्र यादव, राजदेव पांडेय, पिंटू पांडेय, गोविंद पांडेय, ओमकार यादव, कन्हैयालाल यादव, परशुराम यादव, श्याम नारायण यादव, भोला यादव आदि मौजूद रहे। संवाद

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संतकबीरनगर। मेंहदावल क्षेत्र के सिक्टौर बाबू में आयोजित श्रीमद्भागवत के प्रथम दिवस पर डॉ. धरणीधर महाराज ने कहा कि भागवत कथा श्रवण से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, आत्मबोध मिलता है और नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान के भाव में लीन होना ही भागवत है।