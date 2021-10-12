Sant Kabir Nagar News: युवक को घेरकर पीटा, घर पहुंचकर भी किया हमला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:21 AM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भदां चौराहे पर पुरानी रंजिश में एक युवक को घेरकर मारने-पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने युवक को लात-घूंसों से पीटने के साथ गाली और जान से मारने की धमकी दी। करीब 20 मिनट बाद आरोपी कार और मोटरसाइकिल से पीड़ित के घर पहुंच गए और वहां भी मारपीट की।
बीच-बचाव करने पहुंचे पिता और उनके बेटे को भी चोटें आईं। पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि पिपरा गांव निवासी रविंद्र पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि करन पुत्र दिग्विजय कुमार काफी समय से उनके घर पर काम करता है।
23 नवंबर की शाम करीब सात बजे वह करन के साथ खलीलाबाद से घर लौट रहे थे। इसी दौरान भदां चौराहे पर अवनीश पांडेय, सतीश पांडेय, नितेश पांडेय और उनके साथ मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने करन को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप है कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। करीब 20 मिनट बाद आरोपी कार और मोटरसाइकिल से उनके घर पहुंच गए और फिर मारपीट करने लगे। बीच-बचाव के दौरान उनके बेटे सचिन पांडेय को भी चोट लग गई।
कोतवाल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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बीच-बचाव करने पहुंचे पिता और उनके बेटे को भी चोटें आईं। पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि पिपरा गांव निवासी रविंद्र पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि करन पुत्र दिग्विजय कुमार काफी समय से उनके घर पर काम करता है।
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23 नवंबर की शाम करीब सात बजे वह करन के साथ खलीलाबाद से घर लौट रहे थे। इसी दौरान भदां चौराहे पर अवनीश पांडेय, सतीश पांडेय, नितेश पांडेय और उनके साथ मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने करन को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप है कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। करीब 20 मिनट बाद आरोपी कार और मोटरसाइकिल से उनके घर पहुंच गए और फिर मारपीट करने लगे। बीच-बचाव के दौरान उनके बेटे सचिन पांडेय को भी चोट लग गई।
कोतवाल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।