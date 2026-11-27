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मेंहदावल। परिवहन निगम का नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित बस स्टैंड यात्रियों के लिए खरा नहीं उतर रहा है। यहां से महराजगंज के लिए दोपहर बाद बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को कई प्रकार की परेशानी उठानी पड़ रही है। विभागीय स्तर से इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।मेंहदावल नगर पंचायत में करीब 3:30 एकड़ भूमि पर परिवहन निगम का बस स्टैंड है। यहां से सुबह 7:00 बजे महाराजगंज के लिए बस उपलब्ध है। उसके बाद कोई बस मेंहदावल से आनंद नगर, महराजगंज के लिए नहीं है, जिससे दोपहर बाद इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कई प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। परिवहन निगम की बस दोपहर बाद न होने के कारण यात्रियों को टैक्सी के सहारे यात्रा पूरी करनी पड़ती है।मेंहदावल से कैंपियरगंज की दूरी 18 किलोमीटर है। यात्रियों को 18 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 100 रुपये खर्च तक करने पड़ जाते हैं। जबकि मेंहदावल से आनंद नगर की यात्रा परिवहन निगम की बस से 36 रुपये में पूरी होती है। ऐसे में टैक्सी चालक यात्रियों का शोषण कर रहे हैं।परिवहन निगम लोगों की मांग के बाद भी इस मार्ग पर दोपहर बाद बस सेवा नहीं शुरू कर रहा है। यात्री किशन रावत, घनश्याम, अशोक कुमार, विनोद आदि का कहना है कि सुबह मेंहदावल से आनंद नगर महराजगंज के लिए बस संचालन होता है लेकिन दोपहर बाद इस मार्ग पर चलने के लिए कोई बस उपलब्ध नहीं है।एआरएम बस्ती कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर उचित कदम उठाया जाएगा।