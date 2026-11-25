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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर स्थित तिवारी टोला में पुलिस में शिकायत करने से नाराज लोगों ने एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर लाठी-डंडे और घूंसों से पीट दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला मोहनलालपुर निवासी संदीप कुमार मिश्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे वह तिवारी टोला निवासी राममिलन मौर्य के पुत्र की शादी के हल्दी कार्यक्रम में भोजन करने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान अशोक यादव के घर के पास गली में शक्ति यादव, गोविंद यादव, नितेश यादव उर्फ निक्की यादव और दो अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि सभी ने प्रदीप गुप्ता के खिलाफ पुलिस में प्रार्थना पत्र देने को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और पिटाई कर दी। सूचना पर डायल 112 पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के बाद घायल को एंबुलेंस से संयुक्त जिला अस्पताल खलीलाबाद पहुंचाया।