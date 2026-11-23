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संतकबीरनगर। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई हैं लेकिन बिजली के खंभे व ट्रांसफाॅर्मर सड़क से नहीं हटाए गए हैं। इससे इन खंभों व ट्रांसफाॅर्मर की आड़ में दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे जहां यातायात प्रभावित हो रहा है वहीं कोहरे में वाहन चालकों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है।शहर के बरदहिया बाजार से एचआरपीजी कॉलेज तक की सड़क का चौड़ीकरण कराया जा चुका है। इसके चलते पटरियों पर लगे बिजली के 16 खंभे सड़क पर में आ गए हैं।स्थिति यह है कि करीब दो से तीन फुट तक सड़क पर खंभे लगे हैं। साथ ही बीच में लगे खंभे भी नहीं हटाए गए हैं। इसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इधर कोहरे का भी असर शुरू हो गया है। ऐसे में समस्या और बढ़ सकती है।इसके साथ ही शहर के गोलाबाजार, मेंहदावल बाईपास के निकट सहित कई स्थानों पर ट्रांसफाॅर्मर भी सड़क पर ही लगे हैं। इसकी आड़ में पटरी दुकानदारों ने जगह-जगह कब्जा कर रखा है। कहीं-कहीं पर तो पटरियां ही गायब हो गई हैं।प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था : शहर में बिजली के खंभे व ट्रांसफॉर्मर सड़क पर लगे होने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। खंभे की आड़ में लोगों ने कब्जा कर रखा है।गोला बाजार में जहां सड़क पर लगे ट्रांसफाॅर्मर के पास दुकानें लग रही हैं, वहीं मेंहदावल बाईपास पर ऑटो वालों का कब्जा है, जिससे आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है।