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पुलिस व एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों से अवगत कराया। ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया गया और महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं। पुलिसकर्मियों ने महिला अपराधों की रोकथाम और आत्मरक्षा के उपाय बताए। शासन की कल्याणकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई।कोतवाली खलीलाबाद, महिला थाना, मेंहदावल, महुली, बखिरा और बेलहरकला पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान पंफलेट वितरित कर आवश्यक जानकारियां साझा की गईं। महिला बीट अधिकारियों ने महिलाओं से निडर होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। संवादϷ