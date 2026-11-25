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एसपी संदीप कुमार मीना के अनुसार, वर्ष 2006 में एसओजी प्रभारी एआरएम सिंह ने वाहिद हुसैन पुत्र मुजीबुर्रहमान निवासी साफियाबाद, थाना दुधारा के कब्जे से गोवंशीय पशु का चमड़ा बरामद किया था। इस मामले में कोतवाली खलीलाबाद में गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक उपनिरीक्षक सुरेश राय ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी वाहिद हुसैन को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी वाहिद हुसैन को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।