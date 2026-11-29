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उन्होंने कहा कि धरती पर जब अत्याचार, अनाचार और पापाचार बढ़ जाता है। तो गौ, ब्राह्मण और निर्बलों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं। कंस ने अपने प्राणों से चचेरी बहन देवकी की शादी वसुदेव से कर दी। विदाई के समय वह स्वयं ही सारथी बनकर रथ से अपनी बहन और बहनोई की विदाई करके पहुंचाने जा रहा था। कुछ ही दूर पहुंचा था कि आकाशवाणी हुई कि हे कंस तुम जिस बहन को इतना प्रेम करते हो, उसी की आठवीं संतान तुम्हारे प्राण हरण करेगा।कंस ने तुरंत ही बहन देवकी का वध कर देना चाहा लेकिन वासुदेव के काफी समझाने पर कि उसकी बहन ने उसका क्या बिगाड़ा है। उसके होने वाले सभी पुत्रों को वह कंस को सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। जहां एक-एक कर सात संतानों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण माता देवकी की गर्भ में आए उनके पैदा होते ही सभी द्वारपाल सो गए। इस मौके पर राममिलन, लीलावती देवी, अशोक कुमार, अयोध्या प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद, विक्रम कसौधन, पवन कुमार आदि मौजूद रहे।