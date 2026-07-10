Sant Kabir Nagar News: लापरवाही के गड्ढे में डूब गई दो मासूमों की जिंदगी

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मेंहदावल। परसा पांडेय गांव के कुसौना खुर्द टोला के पास बन रही खलीलाबाद-बांसी रेल लाइन के किनारे मिट्टी निकालने से बने गड्ढे में दो बच्चों प्रभाष और कुनाल की डूबने से मौत हो गई। दोनों अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। दोनों की बहनें हैं। बच्चों की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। रोते-बिलखते परिजन को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव से लेकर अस्पताल तक लोगों की भीड़ लगी रही।परिजन व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गड्ढे के पास कोई संकेतक नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुमति से ज्यादा मिट्टी खोदने पर एसडीएम ने एक माह पूर्व रोक लगाई थी। लोगों ने कहा कि मनमाने तरीके से मिट्टी की खोदाई की गई जो हादसे की वजह बनी।हादसे की खबर मिलते ही विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, सीओ सर्वदवन सिंह, तहसीलदार अल्पिता वर्मा व प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। सभी ने शोकाकुल परिवारों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया।स्थानीय निवासी जय प्रकाश, हरगोविंद पांडेय, गुड्डू खान, दुर्गावती देवी, वेद प्रकाश पांडेय, ओम प्रकाश, लल्लू व दयाराम आदि ने बताया कि अनुमति से ज्यादा मिट्टी खोदने पर एसडीएम ने एक माह पूर्व रोक लगाई थी। लोगों ने कहा कि मनमाने तरीके से मिट्टी की खोदाई की गई है, जो हादसे की वजह बनी।