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मेंहदावल। विधानसभा क्षेत्र में गांवों की सूरत बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 8.30 किलोमीटर लंबी पांच सड़कों के निर्माण को शासन ने संस्तुति दे दी है। इसके लिए 8.28 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हुआ है। इसमें से 2.77 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।लोक निर्माण विभाग को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सड़कें बनने के बाद कई गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत होगी। यह मंजूरी मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी के प्रस्ताव पर मिली है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द काम शुरू कराया जाएगा।विधायक ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना प्राथमिकता है। इन सड़कों से किसानों और विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन आर के पांडेय ने बताया कि जल्द ही सड़कों का निर्माण शुरू कराया जाएगा।㪁