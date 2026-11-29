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संतकबीरनगर। शहर को स्वच्छ बनाने का सपना अब टूटने लगा है। वजह यह है कि नगर पालिका की ओर से विभिन्न वार्डों में रखवाए गए डस्टबिन गायब हो गए हैं। इसके चलते लोग घरों व दुकानों का कूड़ा सड़क के किनारे ही फेंक दे रहे हैं। नगर को साफ सुथरा और स्वच्छ देखने का सपना धुएं में उड़ा रहा है।शहर की रविवार को पड़ताल की गई तो कुछ स्थानों पर ही डस्टबिन दिखे। अधिकांश डस्टबिन नजर नहीं आए। इससे स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।सड़क के किनारे जमा कूड़े में छुट्टा पशु भी विचरण करते रहते हैं। छुट्टा पशु कूड़ा सड़क पर फैला देते हैं, जिससे गंदगी और बढ़ जाती है।शहर में प्रतिदिन करीब 50 टन कूड़ा निकलता है। गोलाबाजार, बैंक चौराहा, जिला अस्पताल के आसपास, बरदहिया बाजार, गोरखल आदि स्थानों पर कूड़ा सड़क किनारे पड़ा मिला।नगर पालिका की ओर से सुबह आठ बजे से पहले ही कूड़ा उठा लेने का दावा किया जा रहा है लेकिन जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।ऐसे में लोगों को गंदगी के बीच से होकर आना-जाना पड़ता है। शहर के निवासी दिनेश कुमार, महेश गुप्ता आदि ने कहा कि डस्टबिन न होने से मजबूरी में कूड़ा सड़क के किनारे डालना पड़ता है। समय से कूड़ा नहीं उठने से समस्या और गंभीर हो जा रही है। कई स्थानों पर कूड़ा बिखरने से दुर्गंध भी उठती है।,