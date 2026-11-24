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उन्होंने बताया कि भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को पंपापुर का राजा घोषित किया। इस दौरान अंगद को युवराज बनाए जाने की घोषणा भी की। उसके बाद लंका पर चढ़ाई को लेकर मंथन किया जाने लगा लेकिन लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण बहुत जरूरी हो गया था। ऐसे में प्रभु राम की सेना ने समुद्र में बड़े-बड़े पत्थर, पेड़ चट्टानें डालना शुरू की, देखते ही देखते ही सेतु बनना शुरू हो गया।श्रीराम की सेना सहर्ष सेतु पार कर लंका पहुंच गई। वहीं रावण के अत्याचारों से दुखी उनका छोटा भाई विभीषण प्रभु राम की शरण में आ गया था। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के समय जब प्रकांड पंडित की आवश्यकता पड़ी, तो प्रभु राम ने रावण को न्योता दिया। जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूर्ण करवाया और राम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया।वहीं, कुंभकरण, मेघनाद और अन्य राक्षसों के समूल विनाश के बाद अब युद्ध भूमि में रावण का सामना भगवान राम से होना था। युद्ध भूमि में रावण भगवान शिव द्वारा दिए गए चंद्रहास खड्ग की पूजा करना भूल गया था। मसलन उसकी मृत्यु निश्चित थी लेकिन बहुत प्रयास से रावण की मृत्यु नहीं हो पा रही थी तो विभीषण द्वारा बताए गए स्थान पर राम ने बाण चलाया तो रावण घायल होकर भूमि पर गिर गया।रावण वध के बाद प्रभु राम अपनी सेना और बंधुओं सहित अयोध्या पहुंचे। जहां नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और राजपुरोहित द्वारा भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। कथा समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अभिलाष भट्ट समेत अन्य मौजूद रहे।