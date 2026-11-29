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संतकबीरनगर। अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मंडल सुरेंद्र प्रसाद यादव व एडीएम वित्त व राजस्व पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को विशेष अभियान दिवस पर विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर फाॅर्म-6, 7 एवं 8 प्राप्त होने की स्थिति व प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान युवाओं का आह्वान किया गया कि वे मतदाता बनने के लिए आगे आएं और अपना फॉर्म भरकर सूची में नाम दर्ज कराएं।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं निर्वाचक नामावली को परिष्कृत किए जाने की दिशा में चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के क्रम में रविवार को विशेष अभियान दिवस के अवसर पर विभिन्न बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।बूथों के स्थलीय निरीक्षण के क्रम में अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मंडल सुरेंद्र प्रसाद यादव व एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज कुमार श्रीवास्तव ने विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित बीएलओ एवं सुपरवाइजर से फाॅर्म-6, 7 एवं 8 प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो जाएं। कोई भी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित न रहे।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विशेष पुनरीक्षण कार्य में गुणवत्ता, यथार्थता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि विशेष अभियान दिवसों के साथ-साथ अन्य दिनों में भी बीएलओ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।इसी क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भी मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विशेष अभियान दिवस पर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु फाॅर्म-6, अपमार्जन हेतु फाॅर्म-7 एवं किसी भी त्रुटि की दशा में संशोधन हेतु फाॅर्म-8 प्राप्त होने की संख्या आदि से संबंधित आंकड़ेवार जानकारी लेते हुए उपस्थित बीएलओ को निर्देशित किया कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अन्य दिवसों में भी छूटे हुए पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने की कार्रवाई करते रहे।