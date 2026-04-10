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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा, अर्थदंड भी लगा

Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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The accused in the assault case was sentenced to imprisonment till the rising of the court and was also fined.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट व धमकी देने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस पैरवी के बाद आठ अप्रैल को न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया।

पीड़िता दुल्ला निवासी जंगलउन टोला बलुअरा थाना कोतवाली खलीलाबाद आरोपी हरिराम के द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ उसको गालियां देने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया। एसआई गोपालदास पटेल ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने मामले से संबंधित अभियुक्त हरिराम निवासी उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्ध करार दिया।
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दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 20 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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