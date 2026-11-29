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संतकबीरनगर। जिले के सभी ब्लॉकों में रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के लिए चुनाव हुआ। इस दौरान लोगों ने मत देकर अपने-अपने प्रत्याशी का चयन किया। इसमें खलीलाबाद से रामशरन यादव ब्लॉक अध्यक्ष तो जिलाजीत चौहान मंत्री चुने गए। वहीं मीरा भारती कोषाध्यक्ष बनीं।इसी तरह से बेलहर कलां में केसी सिंह अध्यक्ष तो नवीन त्रिपाठी मंत्री बने। बघौली ब्लॉक से जयभान चौधरी अध्यक्ष चुने गए। इसमें मंत्री पद पर रमेश कुमार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। मेंहदावल ब्लॉक में प्रेम प्रकाश दुबे अध्यक्ष तो शैलेष कुमार मंत्री चुने गए हैं। नाथनगर ब्लॉक में अरुण कुमार यादव अध्यक्ष तो वीरेंद्र कुमार चौधरी मंत्री बने हैं। सेमरियावां में रामनिवास अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं मंत्री पद पर शोएब अख्तर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।पौली ब्लॉक में विपिन वर्मा अध्यक्ष तो दिनेश मंत्री बने। हैंसर में राजकुमार शुक्ला तो रामकरन पासवान मंत्री बने हैं। सभी जगहों पर चुनाव हुआ। शिक्षकों ने मत डाला और मतगणना के बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। इस दौरान ब्लॉकों पर गहमागहमी रही।ा