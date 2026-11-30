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पडरौना नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 18 स्थित आजाद नगर (गायत्री नगर आंशिक) की उचित दर दुकान का मामलापडरौना। उचित दर दुकान का संचालन करने में असमर्थता जताकर इस्तीफा देने वाले निलंबित कोटेदार पर 71.39 क्विंटल खाद्यान्न का गबन करने का आरोप है। विभागीय जांच में दुकान से 52.97 क्विंटल चावल, 17.58 क्विंटल गेहूं और 84 किलो चीनी गायब मिली। मामले में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।मामला पडरौना नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 18 स्थित आजाद नगर (गायत्री नगर आंशिक) की उचित दर दुकान का है। यहां के कोटेदार नंदेश्वर प्रसाद दीक्षित ने 25 सितंबर 2026 को पारिवारिक कारणों से दुकान चलाने में असमर्थता जताते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके अगले दिन 26 सितंबर को उनकी दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया। साथ ही दुकान से संबद्ध कार्डधारकों को दूसरी उचित दर दुकान से राशन वितरण की व्यवस्था की गई।इसके बाद संबद्ध कोटेदार बबीता शर्मा ने निलंबित कोटेदार पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बबीता शर्मा ने भी दुकान चलाने में असमर्थता जताई तो कार्डधारकों को विजय कुमार सागर की दुकान से संबद्ध कर दिया गया। विजय कुमार सागर ने भी नंदेश्वर दीक्षित की ओर से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की।पूर्ति निरीक्षक की जांच में अगस्त और सितंबर 2026 के आवंटित खाद्यान्न का स्टॉक खंगाला गया। जांच में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के तहत 52.97 क्विंटल चावल, 17.58 क्विंटल गेहूं और 0.84 क्विंटल चीनी दुकान में उपलब्ध होनी चाहिए थी। हालांकि, संबद्ध कोटेदारों को यह खाद्यान्न नहीं मिला।पूर्ति विभाग ने 16 और 22 अक्तूबर को नंदेश्वर दीक्षित को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 27 अक्तूबर को अंतिम चेतावनी भी जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया।20 नवंबर को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक सत्यप्रकाश मालवीय ने दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान कोटेदार ने लिखित बयान दिया कि दुकान में कोई राशन उपलब्ध नहीं है। स्टॉक रजिस्टर मांगने पर उसने वर्तमान रजिस्टर के बजाय वर्ष 2021-22 का पुराना रजिस्टर प्रस्तुत किया।विभागीय जांच में इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सरकारी खाद्यान्न के दुरुपयोग और कालाबाजारी का आरोप लगाया गया। कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक सत्यप्रकाश मालवीय की तहरीर पर निलंबित कोटेदार नंदेश्वर प्रसाद दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।