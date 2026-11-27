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यह जानकारी प्रधानाचार्य डॉ. सबीहा मुमताज ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के साथ ही साथ विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। विज्ञापन

इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं कौशल आधारित गतिविधियों का भी आयोजन होगा। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर शुक्रवार को अभ्यास भी कराया गया। संवाद यह जानकारी प्रधानाचार्य डॉ. सबीहा मुमताज ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के साथ ही साथ विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं कौशल आधारित गतिविधियों का भी आयोजन होगा। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर शुक्रवार को अभ्यास भी कराया गया। संवाद

संतकबीरनगर। पीएम श्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खलीलाबाद में 28 नवंबर को वार्षिक एवं खेलकूद दिवस का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी और डीआईओएस उपेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे।