Sant Kabir Nagar News: एसपी ने किए 22 पुलिसकर्मियों के तबादले
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:18 AM IST
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संतकबीरनगर। जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एसपी संदीप कुमार मीना ने 22 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है। सूची में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और महिला आरक्षी शामिल हैं। पुलिस लाइंस के साथ ही विभिन्न थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी दी गई है।
जारी सूची के अनुसार, निरीक्षक अरविंद कुमार शाही को पुलिस लाइंस से प्रभारी यूपी-112 बनाया गया है। उनके पूर्व में यातायात निरीक्षक बनाए जाने संबंधी 22 नवंबर के आदेश में संशोधन किया गया है। निरीक्षक जय प्रकाश चौबे को कोतवाली खलीलाबाद से यातायात निरीक्षक बनाया गया है।
उपनिरीक्षक परवेज अहमद को वरिष्ठ उपनिरीक्षक महुली से अपराध निरीक्षक महुली की जिम्मेदारी दी गई है। उपनिरीक्षक रामाकांत यादव के यूपी-112 से संबंधित पूर्व आदेश में भी संशोधन किया गया है।
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उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह यादव को बखिरा से मेंहदावल स्थानांतरित किया गया है। मुख्य आरक्षी सीता देवी को पुलिस लाइंस से कोतवाली खलीलाबाद, कृष्ण मुरारी सिंह को पुलिस लाइंस से यातायात, छोटेलाल सिंह को कोतवाली खलीलाबाद से बखिरा, अनिल पांडेय को पुलिस लाइंस से यातायात और रामरतन को कोतवाली खलीलाबाद से मेंहदावल भेजा गया है।
इसी क्रम में मुख्य आरक्षी सत्येंद्र प्रसाद को पुलिस लाइंस से यातायात, दिलीप कुमार शाह को पुलिस लाइंस से कोतवाली खलीलाबाद, मोहन कुमार प्रजापति को धनघटा से बखिरा में हेड मुहर्रिर और प्रवीण कुमार चौबे को बेलहरकला से मेंहदावल न्यायालय पैरोकार बनाया गया है।
मुख्य आरक्षी संजय कुमार यादव को पुलिस लाइंस से महुली, आरक्षी सूरज रावत को बखिरा से कोतवाली खलीलाबाद, गौतम कुमार को पुलिस लाइंस से बखिरा और आशुतोष कुमार पांडेय को धनघटा से कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया है।
इसके अलावा आरक्षी चालक राजीव यादव को पुलिस लाइंस से यातायात, आरक्षी विक्की कुमार शाह को न्यायालय सुरक्षा से बखिरा, आरक्षी आर्यन त्रिपाठी को महिला थाना से धनघटा तथा महिला आरक्षी विनिता सिंह को बखिरा से दुधारा स्थानांतरित किया गया है।
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जारी सूची के अनुसार, निरीक्षक अरविंद कुमार शाही को पुलिस लाइंस से प्रभारी यूपी-112 बनाया गया है। उनके पूर्व में यातायात निरीक्षक बनाए जाने संबंधी 22 नवंबर के आदेश में संशोधन किया गया है। निरीक्षक जय प्रकाश चौबे को कोतवाली खलीलाबाद से यातायात निरीक्षक बनाया गया है।
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उपनिरीक्षक परवेज अहमद को वरिष्ठ उपनिरीक्षक महुली से अपराध निरीक्षक महुली की जिम्मेदारी दी गई है। उपनिरीक्षक रामाकांत यादव के यूपी-112 से संबंधित पूर्व आदेश में भी संशोधन किया गया है।
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उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह यादव को बखिरा से मेंहदावल स्थानांतरित किया गया है। मुख्य आरक्षी सीता देवी को पुलिस लाइंस से कोतवाली खलीलाबाद, कृष्ण मुरारी सिंह को पुलिस लाइंस से यातायात, छोटेलाल सिंह को कोतवाली खलीलाबाद से बखिरा, अनिल पांडेय को पुलिस लाइंस से यातायात और रामरतन को कोतवाली खलीलाबाद से मेंहदावल भेजा गया है।
इसी क्रम में मुख्य आरक्षी सत्येंद्र प्रसाद को पुलिस लाइंस से यातायात, दिलीप कुमार शाह को पुलिस लाइंस से कोतवाली खलीलाबाद, मोहन कुमार प्रजापति को धनघटा से बखिरा में हेड मुहर्रिर और प्रवीण कुमार चौबे को बेलहरकला से मेंहदावल न्यायालय पैरोकार बनाया गया है।
मुख्य आरक्षी संजय कुमार यादव को पुलिस लाइंस से महुली, आरक्षी सूरज रावत को बखिरा से कोतवाली खलीलाबाद, गौतम कुमार को पुलिस लाइंस से बखिरा और आशुतोष कुमार पांडेय को धनघटा से कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया है।
इसके अलावा आरक्षी चालक राजीव यादव को पुलिस लाइंस से यातायात, आरक्षी विक्की कुमार शाह को न्यायालय सुरक्षा से बखिरा, आरक्षी आर्यन त्रिपाठी को महिला थाना से धनघटा तथा महिला आरक्षी विनिता सिंह को बखिरा से दुधारा स्थानांतरित किया गया है।