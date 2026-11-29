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संतकबीरनगर। लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीरगंज के पास शनिवार देर रात अज्ञात कार की टक्कर से टेंपो सवार चालक समेत छह लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। इनमें तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, दुधारा थाना क्षेत्र के दशावा गांव के कुछ लोग ट्रेन से मुंबई जाने के लिए ऑटो से खलीलाबाद रेलवे स्टेशन जा रहे थे। शनिवार देर रात मीरगंज के पास हाईवे पर एक अज्ञात कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में ऑटो चालक जोगिंदर यादव (46) पुत्र सीताराम निवासी दशावा समेत छह लोग घायल हो गए। घायलों में मोहम्मद तौफीन पुत्र मोहम्मद असलम, शहजान पुत्र मोहम्मद शाहबाज, अरमान पुत्र सऊद अहमद, सालिया खातून पत्नी जकाउल्लाह और गुड़िया पत्नी मोहम्मद शाहबाज शामिल हैं।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों की हालत स्थिर है। तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। टक्कर मारने वाली कार का पता लगाया जा रहा है।