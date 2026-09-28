Sant Kabir Nagar News: मूल विद्यालय में वापसी के लिए शिक्षामित्रों ने किया प्रदर्शन

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संघ के जिलाध्यक्ष रणजीत राय ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन की ओर से समय-समय पर शासनादेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी 2025 को शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में वापस भेजने तथा महिला शिक्षामित्रों को उनके पति के निवास स्थान वाली ग्राम पंचायत या वार्ड के विद्यालय में स्थानांतरित करने संबंधी शासनादेश जारी किया गया था।उन्होंने कहा कि इसके क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से 12 जून 2025 को जनपद स्तर पर शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश जारी किया गया था। संघ का कहना है कि लखनऊ और बाराबंकी को छोड़कर अभी तक अन्य जनपदों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इससे शिक्षामित्रों को अपने घर से 80 से 90 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर समायोजन प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की।