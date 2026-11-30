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नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सबया गांव का मामलापिपरा बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सबया गांव में शुक्रवार को एक काले रंग का कुत्ता अचानक पहुंच गया। उसने सड़क पर खड़े अनीस (18) पर हमला कर उसे काट लिया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो कुत्ता वहां से भाग निकला।इसके बाद कुत्ते ने एक के बाद एक मोहम्मदीन (65), जिउत गोंड (26), वीर बहादुर (28), गोलू (22), हलीमुन (60) और रोजीना (40) को भी काटकर घायल कर दिया। कुत्ते का हमला केवल लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। उसने गांव के तीन लोगों की बकरियों को भी काटकर जख्मी कर दिया।लगातार तीन दिनों तक कुत्ते के हमले जारी रहने से ग्रामीणों में भय और आक्रोश फैल गया। परेशान ग्रामीणों ने रविवार को कुत्ते को दौड़ाकर लाठियों से पीटकर मार डाला। इसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।वन विभाग के पडरौना रेंजर अशोक यादव ने बताया कि कुत्ते को पकड़ने की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं है। यह पशुपालन विभाग से जुड़ा मामला है।