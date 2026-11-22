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रोसयाबाजार। रोजगार सेवकों में विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन को 23 से 30 नवंबर तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। रोजगार सेवक लंबे समय से नियमितीकरण और मानदेय में वृद्धि सहित पांच सूत्री मांगों को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि शासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। पौली ब्लॉक के अध्यक्ष कमलेश तिवारी सहित अन्य रोजगार सेवकों ने यह बात कही। वे ग्राम पंचायतों में मनरेगा सहित विभिन्न विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें मानदेय, नियमित भुगतान और सेवा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से परिवार के भरण-पोषण में भी कठिनाइयां आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय न होने पर वे आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। संवाद