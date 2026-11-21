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इस अवधि में 191 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 153 निस्तारित किए गए। 37 समयांतर्गत प्रक्रियाधीन हैं तथा एक प्रकरण अस्वीकृत/ निरस्त हैं। समय के उपरांत कोई प्रकरण लंबित नहीं है। अवशेष प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।सीडीओ ने बैंक स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण व लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा 26 नवंबर को मंडल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले ऋण वितरण शिविर की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के संबंध में अवगत कराया गया कि कार्यक्रम माह नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। संवाद