फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Public Health Fair: Patients arrived with skin diseases, diabetes, fever and stomach pain.

जन आरोग्य मेला : त्वचा रोग, शुगर, बुखार व पेट दर्द की तकलीफ लेकर पहुंचे मरीज

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Public Health Fair: Patients arrived with skin diseases, diabetes, fever and stomach pain.
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मगहर में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में मरीजों के स्वास्थ्
संतकबीरनगर। जनपद के 24 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें सबसे ज्यादा त्वचा रोग, शुगर, बुखार, पेट दर्द, सांस की तकलीफ, खांसी से पीड़ित मरीज इलाज कराने पहुंचे। मेले में चिकित्सकों ने मरीजाें की जांच की और परामर्श के साथ ही दवा दी। साथ ही फिर दिखाने के लिए बुलाया। इसके साथ ही तीन मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
विज्ञापन


उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य मेले में 1142 मरीजों ने इलाज कराया। इसमें सांस की तकलीफ के 82, उदर रोग के 100, शुगर के 105, त्वचा रोग के 184 मरीज शामिल रहे। इनमें से कई मरीजों को ब्लड जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
विज्ञापन

नगरीय उप स्वास्थ्य केंद्र कांशीराम पर सुबह नौ बजे से जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। यहां सबसे ज्यादा वायरल बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द, खांसी व त्वचा रोग की समस्या लेकर मरीज आए। लोगों ने चिकित्सकों को दिखाकर दवा ली। शिविर में आईं अनीता देवी, मीरा विश्वकर्मा आदि ने बताया कि कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। शिविर में दिखाने आए। चिकित्सक ने देखा और दवा दी तथा तीन दिन बार फिर बुलाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीन बजे तक चले आरोग्य मेले में 85 मरीजों ने इलाज कराया। डॉ. श्रुति श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों की जांच कर दवा दी गई है। इस मौके पर सुनीता ओझा, फार्मासिस्ट मनोज मिश्र आदि मौजूद रहे।
इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोसया बाजार में आरोग्य मेले में 41 मरीजों ने इलाज कराया। इस दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी रमेश सोनकर, फार्मासिस्ट अनिल कुमार मौर्य, शरद वर्मा, सौरभ यादव आदि मौजूद रहे।


000000000000000000



मगहर में 65 मरीजों के स्वास्थ्य की हुई जांच

मगहर। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगहर में रविवार को चिकित्साधिकारी डाॅ. अबु सूफियान खान की देखरेख में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें कुल 65 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई गई। इन मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ ही निशुल्क दवाएं दी गई।

प्रभारी चिकित्साधिकारी डाॅ. अबु सूफियान खान ने बताया कि कुल 65 मरीजों की जांच की गई। इस दौरान बुखार, खांसी, ब्लड प्रेशर सहित अन्य मरीज शामिल रहे। जांच के बाद मरीजों को निशुल्क दवाएं दी गईं।
इस दौरान शालिनी पांडेय, लैब टेक्नीशियन शिवनंदन, आशा यादव, ललिता, नमिता, रजनी साव, हरिकेश,आनन्द कुमार, सुनील कुमार आदि लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed