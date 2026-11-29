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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के सोपवा मोड़ पर रविवार को कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पीआरवी के पुलिसकर्मियों ने उसे सीएचसी नाथनगर पहुंचाया। घायल की पहचान आकाश पांडेय पुत्र भोलेनाथ पांडेय निवासी एकड़गा, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मी मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इसके साथ ही घटना की जानकारी महुली थाने की पुलिस को दी गई। संवाद