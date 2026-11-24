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संतकबीरनगर। पात्र लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए सोमवार को सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इस दौरान पात्र पाए गए 14 लोगों का कार्ड बनाया गया है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चल रहा है। इसके तहत सीएचसी में सोमवार को शिविर लगाया गया और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने बताया कि आगे भी शिविर लगाए जाएंगे। जो लोग योजना के पात्र हैं वे सीएचसी पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान आयुष्मान मित्र अनिल कुमार, दिनेश चौधरी, अखिलेश चौधरी, नंदलाल आदि मौजूद रहे। संवाद