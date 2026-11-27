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संतकबीरनगर। संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को पुलिस लाइंस और पुलिस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। इस दौरान सभी को संविधान में निहित मूल आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई गई।पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को को संविधान के प्रति निष्ठा एवं सम्मान बनाए रखने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों का दायित्व है कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संविधान देश के लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रत्येक नागरिक और सरकारी सेवक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों का सम्मान करते हुए राष्ट्रहित में अपने दायित्वों का पालन करें।वहीं, पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराते हुए शपथ दिलाई।