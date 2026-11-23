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संतकबीरनगर। जनपद के 24 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा त्वचा रोग, शुगर, बुखार, पेट दर्द, सांस की तकलीफ, खांसी से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचे।मेले में चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की और परामर्श के साथ ही दवा उपलब्ध कराई। साथ ही फिर दिखाने के लिए बुलाया। इसके साथ ही चार मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे स्वास्थ्य मेले में 1063 मरीजों ने इलाज कराया। इसमें सांस की तकलीफ के 120, उदर रोग के 86, शुगर के 107, त्वचा रोग के 165 मरीज शामिल रहे। इनमें से कई मरीजों को ब्लड जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।नगरीय उप स्वास्थ्य केंद्र कांशीराम पर सुबह नौ बजे से जन आरोग्य मेला आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा वायरल बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द, खांसी व त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित मरीज आए। लोगों ने चिकित्सकों को दिखाकर दवा ली। शिविर में आईं सुनीता देवी, दुर्गावती आदि ने बताया कि कई दिनों से बुखार है। शिविर में दिखाने आए थे। चिकित्सक ने देखा और दवा दी तथा तीन दिन बार फिर बुलाया है। जन आरोग्य मेले में आए लोगों को सलाह दी गई कि वे सुबह व शाम को बढ़ती सर्दी को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें। देर रात को अगर कमरे से बाहर निकललते हैं तो कपड़े पहन कर निकलें।तीन बजे तक चले मेले में 26 मरीजों ने इलाज कराया। डॉ. श्रुति श्रीवास्तव ने बताया कि 26 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर दवा दी गई है। इस मौके पर सुनीता ओझा, फार्मासिस्ट मनोज मिश्र आदि मौजूद रहे।