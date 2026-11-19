विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संतकबीरनगर। डीएम के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र में खाद व बीज की दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान 11 दुकानों की जांच की। उनसे खाद बीज के 23 नमूने लिए और एक दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। टीम की इस कार्रवाई से खाद-बीज के दुकानदारों में हड़कंप रहा।कृषि विभाग की टीम ने नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र के चौरसिया खाद भंडार नाथनगर, हरि एग्री जंक्शन कठैचा चौराहा, अनिल ट्रेडर्स कठैचा, बाबा बैजनाथ बीज भंडार बग्गोभर, आर के खाद भंडार कलेन हरदो, किसान कृषि सेवा केंद्र काली जगदीशपुर, पटेल सीड कंपनी काली जगदीशपुर, चौधरी बीज भंडार काली जगदीशपुर, हरिलाल खाद भंडार काली जगदीशपुर और मिश्रा खाद बीज भंडार गोदौरा की जांच की।यहां से 23 नमूने खाद, सरसों, चना, जौ व गेहूं के बीज के लिए गए। उन्हें जांच के लिए लैब भेजा। इसी तरह से पटेल बीज भंडार, काली जगदीशपुर को अभिलेख अपूर्ण रखने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि इस समय रबी की फसलों की बोआई का कार्य तेजी से चल रहा है। जनपद में खाद एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।छापे के दौरान डॉ. ब्रजेश कुमार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, शकील अहमद आदि मौजूद रहे। टीम की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया।