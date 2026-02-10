फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   No clue found in theft case at the house of the driver of the Excise Department

Sant Kabir Nagar News: आबकारी विभाग के चालक के घर चोरी मामले का नहीं लगा सुराग

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
No clue found in theft case at the house of the driver of the Excise Department
- कोतवाली इलाके के नेदुला में हुई थी वारदात, सिद्धार्थनगर में तैनात है चालक
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के नेदुला स्थित आबकारी विभाग में चालक सुरेंद्र यादव के घर हुई चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। सुरेंद्र सिद्धार्थनगर में तैनात हैं। वारदात का आरोपी बगल में लगे सीसीटीवी में कैद भी हुआ है।
नेदुला चौराहा के पास गोरखपुर निवासी सुरेंद्र यादव रहते हैं। वह कुछ वर्ष से सिद्धार्थनगर में आबकारी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। छह फरवरी की रात छत के रास्ते से घर में घुसे चोरों ने उनके घर से ज्वेलरी व नकदी चोरी कर ली। वारदात के बाद उनके बेटे अंकित यादव ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी।
विज्ञापन

चोर की पूरी वारदात वहीं बगल के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही आरोपियों की पहचान करने व गिरफ्तार करने का दावा किया गया। वारदात के पांच दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस को आरोपी का सुराग नहीं लगा है, और न ही पुलिस उसकी पहचान कर सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अंकित ने बताया कि वह पुलिस के संपर्क में है, पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। वहीं पुलिस की तरफ से वारदात की जांच का दावा किया जा रहा है, और अभी तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। प्रभारी कोतवाल निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उनको मामले की जानकारी नहीं है। पता करने के बाद ही सही जानकारी दी जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed