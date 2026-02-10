Sant Kabir Nagar News: आबकारी विभाग के चालक के घर चोरी मामले का नहीं लगा सुराग

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संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के नेदुला स्थित आबकारी विभाग में चालक सुरेंद्र यादव के घर हुई चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। सुरेंद्र सिद्धार्थनगर में तैनात हैं। वारदात का आरोपी बगल में लगे सीसीटीवी में कैद भी हुआ है।नेदुला चौराहा के पास गोरखपुर निवासी सुरेंद्र यादव रहते हैं। वह कुछ वर्ष से सिद्धार्थनगर में आबकारी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। छह फरवरी की रात छत के रास्ते से घर में घुसे चोरों ने उनके घर से ज्वेलरी व नकदी चोरी कर ली। वारदात के बाद उनके बेटे अंकित यादव ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी।चोर की पूरी वारदात वहीं बगल के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही आरोपियों की पहचान करने व गिरफ्तार करने का दावा किया गया। वारदात के पांच दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस को आरोपी का सुराग नहीं लगा है, और न ही पुलिस उसकी पहचान कर सकी है।अंकित ने बताया कि वह पुलिस के संपर्क में है, पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। वहीं पुलिस की तरफ से वारदात की जांच का दावा किया जा रहा है, और अभी तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। प्रभारी कोतवाल निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उनको मामले की जानकारी नहीं है। पता करने के बाद ही सही जानकारी दी जा सकती है।