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संतकबीरनगर। दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और मारपीट कर दो बेटियों के साथ घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि पति समेत ससुराल के आठ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और स्त्रीधन भी छीन लिया। महिला ने महिला थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।एसओ पूनम मौर्या ने बताया कि धनघटा थाना क्षेत्र के बुद्धानगर (मदाइन) निवासी साबिरा खातून ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उसका निकाह 13 नवंबर 2018 को दुधारा थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी मैनुद्दीन से हुआ।आरोप है कि ससुराल पहुंचने के दूसरे दिन से ही पति मैनुद्दीन, सास, ससुर, देवर और ननद कम दहेज लाने का ताना देने लगे। ससुराल के लोग अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की मांग करने लगे।पीड़िता के मुताबिक, पति अक्सर उसे परिवार के अन्य सदस्यों के पास छोड़कर मुंबई चला जाता था और लंबे समय तक नहीं आता था। इस दौरान भी ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे परेशान करते रहे।आरोप है कि पांच सितंबर 2024 को सुबह करीब दस बजे पति, ससुर, सास, देवर और ननद समेत आठ लोगों ने एकराय होकर गालियां दीं। विरोध करने पर लात-घूंसों से पिटाई की और स्त्रीधन छीनकर दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया।पीड़िता का आरोप है कि ससुराल ले लोगों ने धमकी दी कि जब तक बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये नहीं मिलेंगे, उसे घर में नहीं रहने दिया जाएगा और तलाक दे दिया जाएगा। मायके पहुंचकर उसने परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद कई बार पंचायत के माध्यम से सुलह का प्रयास किया गया लेकिन ससुराल के लोग तैयार नहीं हुए।एसओ ने बताया कि पति समेत ससुराल के आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।