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16 सितंबर 2012 को महुली थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में रामूपुर निवासी साजिद अली उर्फ काजू के खिलाफ तहरीर दी थी। इस आधार पर महुली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 21 नवंबर को न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने धारा 363 भादवि में दोषी को पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।वहीं, धारा 366 भादवि में सात वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस अर्थदंड को अदा न करने पर भी एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों धाराओं में 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संवादस