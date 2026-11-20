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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित एक युवक और महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों को शुक्रवार को धौरहरा के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया।महुली थाना क्षेत्र के चवरिया गांव निवासी रामलौट शर्मा ने 16 नवंबर को कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर अपनी बहू सुप्रिया उर्फ प्रिया, उदयभान यादव और एक अज्ञात व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया था। आरोप था कि इन लोगों ने उनके पुत्र ओमप्रकाश उर्फ सोनू और बहू के पति देवप्रकाश उर्फ छोटू के साथ मारपीट की थी। इसके बाद ओमप्रकाश उर्फ सोनू को उर्दहवा गांव के पास फेंक दिया गया था। उपचार के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई।तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चकपिहानी निवासी उदयभान यादव और चवरिया निवासी सुप्रिया उर्फ प्रिया को धौरहरा के पास से गिरफ्तार कर लिया।