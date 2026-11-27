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संतकबीरनगर। जमीन का कारोबार करने का झांसा देकर आईटीबीपी के एक जवान से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पखुआपार गांव निवासी दो सगे भाइयों ने जमीन बेचने का झांसा देकर जवान से अलग-अलग किस्तों में करीब 74.71 लाख रुपये ले लिए। इसके लिए जमीन का एग्रीमेंट भी कराया गया लेकिन न तो जमीन का बैनामा किया और न ही पूरी रकम वापस की।रुपये मांगने पर आरोपियों ने तीन चेक दिए लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि महुली थाना क्षेत्र के उसरापार गांव निवासी भीमनाथ आईटीबीपी में जवान हैं। पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि जनवरी 2026 में उनकी मुलाकात खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पखुआपार गांव निवासी राजमणि पांडेय उर्फ प्रिंस पांडेय और उसके भाई शेषमणि पांडेय से हुई थी। दोनों ने खुद को जमीन का कारोबारी बताया।साथ ही बरदहिया बाजार में हनुमंत ट्रेडर्स का प्रोपराइटर होने और बैल कोल्हू, चक्र व फॉर्च्यून के थोक कारोबार से जुड़े होने की जानकारी दी थी। पीड़ित के मुताबिक, दोनों भाइयों ने उन्हें जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान खलीलाबाद में एक जमीन की खतौनी दिखाई गई। इसके बाद दूसरी जमीन के संबंध में 24 अप्रैल 2026 को टेमा चौराहे पर उनके नाम से एग्रीमेंट कराया गया। जमीन के सौदे को लेकर भरोसा दिलाने के बाद आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में फोन-पे और बैंक खातों के माध्यम से रकम लेनी शुरू कर दी।तहरीर में भीमनाथ ने बताया है कि राजमणि पांडेय के खाते में कई बार फोन-पे के माध्यम से रुपये भेजे गए। इसके अलावा दोनों भाइयों के बैंक खातों में भी अलग-अलग तारीखों पर रकम जमा कराई गई। राजमणि के खाते में आरटीजीएस के जरिये 13 जनवरी को तीन लाख, 19 जनवरी को 20 लाख, 21 जनवरी को 10 लाख और तीन फरवरी को 18 लाख रुपये भेजे गए।वहीं, शेषमणि के खाते में 15 जून को आरटीजीएस के माध्यम से 15 लाख रुपये भेजे गए। इसके अलावा दोनों भाइयों को करीब एक लाख रुपये नकद देने का भी दावा किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि अलग-अलग माध्यमों से 74.71 लाख रुपये देने के बाद भी आरोपियों ने जमीन का बैनामा नहीं कराया।