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संतकबीरनगर। एसपी संदीप कुमार मीना ने जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक पुलिसकर्मी का स्थानांतरण किया है। 26 नवंबर को जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, निरीक्षक अपराध परवेज अहमद को थाना महुली से स्थानांतरित कर कोतवाली खलीलाबाद में निरीक्षक अपराध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिगत यह स्थानांतरण किया गया है। संवाद