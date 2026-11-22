विज्ञापन



एसडीएम मेंहदावल सुधीर कुमार ने विशेष अभियान दिवस पर छूटे एवं पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने तथा मतदाता सूची को परिष्कृत बनाए जाने की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विधानसभा 312 मेंहदावल के बूथ संख्या 561, 312, 558, 559, 560 सहित अन्य बूथों का निरीक्षण किया। संवाद

विज्ञापन

संतकबीरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम ने निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित विशेष अभियान दिवस पर रविवार को विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदाता सूची को परिष्कृत करने एवं नए नाम जोड़ने की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।