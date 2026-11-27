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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के जंगल ऊन गांव में जमीन की नाप-जोख को लेकर विवाद हो गया। एक दंपती की लाठी-डंडे, कुदाल और सब्बल से पिटाई की गई। इस मारपीट में पति मनीष कुमार का सिर फट गया, जबकि पत्नी हेमलता यादव के मुंह और जबड़े पर चोटें आईं। हेमलता यादव ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे महेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, उनकी पत्नियां प्रियंका देवी, किरण देवी और दो अज्ञात लोग उनकी जमीन की जबरन नाप-जोख कर रहे थे। यह पुरानी रंजिश का मामला था। दंपती ने विरोध किया तो आरोपियों ने गालियां दीं और हमला कर दिया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद