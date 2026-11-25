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हाईवे किनारे बने ढाबे और होटल लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों के ठहराव का प्रमुख केंद्र हैं। चालक भोजन और आराम के लिए यहां वाहन खड़े करते हैं। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से कई जगह ट्रक और बसें सड़क की पटरी या मुख्य मार्ग के किनारे खड़ी कर दी जाती हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और दूसरे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है।सामान्य मौसम में सड़क किनारे खड़े वाहन दूर से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कोहरे में दृश्यता कम होने से इनका पता देर से चलता है। अचानक सामने ट्रक या बस दिखने पर पीछे से आ रहे वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिलता। बिना पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर के खड़े भारी वाहन अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं।पुलिस की कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधर रही स्थिति : हाईवे पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाने के लिए पुलिस और यातायात विभाग समय-समय पर अभियान चलाते हैं। वाहन चालकों को सड़क किनारे वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत भी दी जाती है। इसके बावजूद ढाबों और होटलों के सामने भारी वाहनों का जमावड़ा खत्म नहीं हो रहा है। कार्रवाई के कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति बन जाती है।ा