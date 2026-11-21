विज्ञापन



एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि धनघटा थाना क्षेत्र के पराहर गोविंद गांव निवासी विजय ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनका भाई वैभव, श्यामू पुत्र शिवधारी और अमित सिंह पुत्र रामसहारे रात करीब 1:30 बजे बरात से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेलियागंज स्थित आरा मशीन के सामने रामजानकी मार्ग के किनारे ट्रक बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़ा था, जिससे अंधेरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक का पता बाइक सवारों को नहीं चल सका। इससे बाइक ट्रक में पीछे से टकरा गई। विज्ञापन

हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। एसओ ने बताया कि तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि धनघटा थाना क्षेत्र के पराहर गोविंद गांव निवासी विजय ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनका भाई वैभव, श्यामू पुत्र शिवधारी और अमित सिंह पुत्र रामसहारे रात करीब 1:30 बजे बरात से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेलियागंज स्थित आरा मशीन के सामने रामजानकी मार्ग के किनारे ट्रक बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़ा था, जिससे अंधेरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक का पता बाइक सवारों को नहीं चल सका। इससे बाइक ट्रक में पीछे से टकरा गई।हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। एसओ ने बताया कि तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

संतकबीरनगर। धनघटा के रामजानकी मार्ग पर तेलियागंज स्थित आरा मशीन के सामने शुक्रवार देर रात सड़क किनारे बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों बरात से लौटकर घर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है।