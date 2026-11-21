विज्ञापन

एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पिड़ारी निवासी भीम प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि गांव के सदानंद और उनके परिवार के लोगों से रंजिश है। आरोप है कि 15 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे सदानंद, विजय, सुशील चंद्रा और देवाशीष महंथी समेत पांच लोग एकजुट होकर लाठी-डंडे लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।आरोपियों ने गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। शोर सुनकर उनकी पत्नी और बेटा सुबोध कुमार बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। एसओ ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवादह