Sant Kabir Nagar News: रंजिश में परिवार पर हमला, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:51 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:51 PM IST
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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के पिड़ारी गांव में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति और उसके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। मारपीट में भीम प्रकाश का सिर फट गया, जबकि बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पिड़ारी निवासी भीम प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि गांव के सदानंद और उनके परिवार के लोगों से रंजिश है। आरोप है कि 15 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे सदानंद, विजय, सुशील चंद्रा और देवाशीष महंथी समेत पांच लोग एकजुट होकर लाठी-डंडे लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।
आरोपियों ने गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। शोर सुनकर उनकी पत्नी और बेटा सुबोध कुमार बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। एसओ ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवादह
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एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि पिड़ारी निवासी भीम प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि गांव के सदानंद और उनके परिवार के लोगों से रंजिश है। आरोप है कि 15 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे सदानंद, विजय, सुशील चंद्रा और देवाशीष महंथी समेत पांच लोग एकजुट होकर लाठी-डंडे लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गए।
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आरोपियों ने गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। शोर सुनकर उनकी पत्नी और बेटा सुबोध कुमार बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। एसओ ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवादह
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