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लोहरैया। हैंसर ब्लॉक के बकैनियां पकड़ी गांव में करीब चार वर्ष पूर्व शुरू हुआ पानी की टंकी का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। टंकी के निर्माण के लिए खड़ा ढांचा और चारों तरफ बंधा बांस का जाल जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली की कहानी बयां कर रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से बन रही यह पानी की टंकी अब तक एक बूंद पानी भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा सकी है।ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदारों को बार-बार समय दिए जाने के बावजूद क्षेत्र की अधिकतर पानी की टंकियां अभी तक ग्रामीणों को स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं।हर घर जल योजना से बकैनियां पकड़ी और नर्चा गांव के लोगों को लाभान्वित किया जाना है लेकिन टंकी निर्माण पूरा न होने से दोनों गांवों के ग्रामीणों की स्वच्छ पेयजल की उम्मीद अधूरी है। योजना स्थल पर लगे सूचना बोर्ड के अनुसार परियोजना की लागत 163.54 लाख रुपये दर्ज है। 125 किलोलीटर क्षमता वाले इस पानी की टंकी से इसमें दो गांवों के 2118 लोगों को लाभ पहुंचाने, 366 गृह जल संयोजन देने तथा 10526 मीटर पाइपलाइन बिछाने का विवरण अंकित है। इसके बावजूद आज तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।