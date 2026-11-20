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बैठक में बताया गया कि पौधरोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत जनपद में वन विभाग को 14.50 लाख एवं अन्य विभाग को 19.07 लाख पौधरोपण कराए जाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष अन्य विभागों द्वारा कराए गए पौधरोपण की जियोटैगिंग संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके विभाग में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष कराए गए पौधरोपण की जियोटैगिंग का कार्य इसी माह में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।डीएम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के अंतर्गत स्थानीय निकाय के विभिन्न क्षेत्रों से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण तथा अंतिम निस्तारण तक परिवहन किए जाने के लिए सेकंडरी स्टोरेज फैसिलिटीज की स्थिति पर आकड़ेवार जानकारी प्राप्त करते हुए दिशा-निर्देश दिए। संवाद