Sant Kabir Nagar News: आठ पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसपी संदीप कुमार मीना ने आठ पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। स्थानांतरण आदेश के तहत उपनिरीक्षकों, मुख्य आरक्षियों और आरक्षियों को नई तैनाती दी गई है।
उपनिरीक्षक इंद्र भूषण सिंह को चौकी प्रभारी बंसवारी से पीआरओ/मीडिया सेल में भेजा गया है। उपनिरीक्षक सुरेश यादव को प्रभारी चौकी बिड़हरघाट से चौकी प्रभारी बंसवारी बनाया गया है। उपनिरीक्षक इंद्रेश चौहान को प्रभारी सर्विलांस सेल से प्रभारी चौकी बिड़हरघाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उपनिरीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी को प्रभारी स्वाट/ एसओजी से प्रभारी स्वाट/ एसओजी के साथ सर्विलांस सेल की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य आरक्षी जय हिंद भारती को चौकी मुखलिसपुर थाना महुली से चौकी मलोरना भेजा गया है।
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मुख्य आरक्षी दशरथ कुमार को चौकी मलोरना थाना महुली से चौकी मुखलिसपुर भेजा गया है। वहीं, आरक्षी गोरख प्रताप सिंह को पुलिस लाइंस से स्वाट और आरक्षी मनीष कुमार यादव को पुलिस लाइंस से थाना धनघटा भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कानून एवं शांति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के दृष्टिगत यह फेरबदल किया है।
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संतकबीरनगर। जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसपी संदीप कुमार मीना ने आठ पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। स्थानांतरण आदेश के तहत उपनिरीक्षकों, मुख्य आरक्षियों और आरक्षियों को नई तैनाती दी गई है।
उपनिरीक्षक इंद्र भूषण सिंह को चौकी प्रभारी बंसवारी से पीआरओ/मीडिया सेल में भेजा गया है। उपनिरीक्षक सुरेश यादव को प्रभारी चौकी बिड़हरघाट से चौकी प्रभारी बंसवारी बनाया गया है। उपनिरीक्षक इंद्रेश चौहान को प्रभारी सर्विलांस सेल से प्रभारी चौकी बिड़हरघाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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उपनिरीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी को प्रभारी स्वाट/ एसओजी से प्रभारी स्वाट/ एसओजी के साथ सर्विलांस सेल की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य आरक्षी जय हिंद भारती को चौकी मुखलिसपुर थाना महुली से चौकी मलोरना भेजा गया है।
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मुख्य आरक्षी दशरथ कुमार को चौकी मलोरना थाना महुली से चौकी मुखलिसपुर भेजा गया है। वहीं, आरक्षी गोरख प्रताप सिंह को पुलिस लाइंस से स्वाट और आरक्षी मनीष कुमार यादव को पुलिस लाइंस से थाना धनघटा भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कानून एवं शांति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के दृष्टिगत यह फेरबदल किया है।