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गोला बाजार के ड्राई फ्रूट्स कारोबारी महेश ने बताया कि सहालग शुरू होने के साथ ही सूखे मेवे की मांग में तेजी आई है। शादी वाले घरों में मेवे की खरीदारी बड़े पैमाने पर की जाती है। मिठाई तैयार करने, मेहमानों के लिए, गिफ्ट पैक बनाने और विभिन्न रस्मों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। मांग बढ़ने के कारण बाजार में कई किस्म के मेवे के दाम बढ़ गए हैं। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 15 दिन के भीतर काजू में 100 रुपये, पिस्ता में 500 रुपये, छुआरा में 50 रुपये, अखरोट में 50 रुपये, अंजीर में 200 रुपये और खजूर में 100 रुपये किलो की तेजी आई है। विज्ञापन विज्ञापन

ई गोला बाजार के ड्राई फ्रूट्स कारोबारी महेश ने बताया कि सहालग शुरू होने के साथ ही सूखे मेवे की मांग में तेजी आई है। शादी वाले घरों में मेवे की खरीदारी बड़े पैमाने पर की जाती है। मिठाई तैयार करने, मेहमानों के लिए, गिफ्ट पैक बनाने और विभिन्न रस्मों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। मांग बढ़ने के कारण बाजार में कई किस्म के मेवे के दाम बढ़ गए हैं।उन्होंने बताया कि 15 दिन के भीतर काजू में 100 रुपये, पिस्ता में 500 रुपये, छुआरा में 50 रुपये, अखरोट में 50 रुपये, अंजीर में 200 रुपये और खजूर में 100 रुपये किलो की तेजी आई है।

संतकबीरनगर। सहालग की शुरुआत होते ही बाजार में ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ने लगी है। शादी समारोहों में मेहमानों की खातिरदारी, उपहार और मिठाइयों में इस्तेमाल के लिए सूखे मेवे की खरीदारी बढ़ने से इनके दामों में उछाल आ गया है। काजू, पिस्ता, अखरोट, छुआरा, अंजीर और खजूर आदि की कीमतें बढ़ने से ग्राहकों को अब खरीदारी के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है।