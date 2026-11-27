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संतकबीरनगर। मेंहदावल के जमोहरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में 13 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। तमाम प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं चल सका है। पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं, मामले में नामजद सेना के दो जवानों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके उपस्थित नहीं होने पर पुलिस उनके तैनाती स्थल पर जाकर पूछताछ करेगी।जमोहरा गांव में 15 नवंबर को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने एकराय होकर गांव के बाहर सीवान में खेत की जुताई कर रहे प्रहलाद यादव, रामकेश यादव, सहसराम यादव और घनश्याम यादव पर लाठी-डंडे, बल्लम, फरसा और अवैध असलहों से हमला कर दिया था। इसमें प्रहलाद यादव और रामकेश यादव की मौत हो गई थी जबकि सहसराम यादव और घनश्याम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे।घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मेंहदावल थाने में 16 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की थीं। विवेचना के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।इसी बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे जमोहरा के टोला महुअवां निवासी दूधनाथ यादव ने 23 नवंबर को सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। इस तरह पुलिस अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर चुकी है।