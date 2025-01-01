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जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है। कटार मिश्र निवासी राजेश उपाध्याय पुत्र राम केशर उपाध्याय की सोमवार देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर उन्होंने फोन के माध्यम से अपने करीबियों को इसकी जानकारी दी।सूचना मिलते ही लोग उन्हें लेकर सीएचसी नाथनगर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल खलीलाबाद रेफर कर दिया गया।परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल में परिजन की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार दो-तीन दिन पहले मृतक के परिवार में आपसी विवाद हुआ था। धनघटा थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत की वास्तविक वजह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।परिजन से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में यदि कोई तहरीर मिलती है तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी।