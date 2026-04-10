Sant Kabir Nagar News: बिजली निगम का संविदाकर्मी बता बिल जमा कराने के नाम पर 61 हजार हड़पे
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर निवासी महिला से जालसाज ने खुद को बिजली निगम का संविदाकर्मी बताकर बिल जमा कराने के नाम पर 61 हजार रुपये हड़प लिए। बिल जमा न होने पर उपकेंद्र पहुंची महिला तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद महिला ने आरोपी पर कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता कुसुमावती देवी निवासी वार्ड नंबर-10 राजीव नगर नगर पंचायत हरिहरपुर ने बताया कि उनके विद्युत कनेक्शन पर 61 हजार रुपये का बकाया था। उन्होंने मोहल्ले के पृथ्वी चतुर्वेदी जो अपने को विद्युत निगम का संविदाकर्मी बताता है, उसे बकाया जमा करने के लिए रुपये दे दिए।
उसने आज तक बकाया नहीं जमा किया। जानकारी होने पर अपने रुपये मांगे तो उसने रुपये देने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाया। सात अप्रैल को जब उसके घर रुपये लेने के लिए गई तो वहां पृथ्वी ने अपने भाई शक्ति के साथ उन लोगों को एक कमरे में बंदकर मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर उनको छोड़कर वे भाग गए। रुपये भी नहीं लौटाए।
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एसओ ने बताया कि मामले में महिला की शिकायत पर उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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एक पूर्व जेई का खास था आरोपी
विभागीय जानकार के मुताबिक हरिहरपुर उपकेंद्र पर तैनात एक पूर्व जेई का आरोपी खास था। इसकी वजह से वह अपने को बिजली निगम का संविदाकर्मी बताकर क्षेत्र में धौंस जमाता था। वहीं अवर अभियंता सुनील यादव ने बताया कि आरोपी पृथ्वी चतुर्वेदी का निगम से कोई लेना-देना नहीं है। क्षेत्र के लोगों को यदि निगम से संबंधित कोई काम है तो वह सीधे उपकेंद्र पर आकर मिलें, उनकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा।
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एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता कुसुमावती देवी निवासी वार्ड नंबर-10 राजीव नगर नगर पंचायत हरिहरपुर ने बताया कि उनके विद्युत कनेक्शन पर 61 हजार रुपये का बकाया था। उन्होंने मोहल्ले के पृथ्वी चतुर्वेदी जो अपने को विद्युत निगम का संविदाकर्मी बताता है, उसे बकाया जमा करने के लिए रुपये दे दिए।
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उसने आज तक बकाया नहीं जमा किया। जानकारी होने पर अपने रुपये मांगे तो उसने रुपये देने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाया। सात अप्रैल को जब उसके घर रुपये लेने के लिए गई तो वहां पृथ्वी ने अपने भाई शक्ति के साथ उन लोगों को एक कमरे में बंदकर मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर उनको छोड़कर वे भाग गए। रुपये भी नहीं लौटाए।
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एसओ ने बताया कि मामले में महिला की शिकायत पर उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
एक पूर्व जेई का खास था आरोपी
विभागीय जानकार के मुताबिक हरिहरपुर उपकेंद्र पर तैनात एक पूर्व जेई का आरोपी खास था। इसकी वजह से वह अपने को बिजली निगम का संविदाकर्मी बताकर क्षेत्र में धौंस जमाता था। वहीं अवर अभियंता सुनील यादव ने बताया कि आरोपी पृथ्वी चतुर्वेदी का निगम से कोई लेना-देना नहीं है। क्षेत्र के लोगों को यदि निगम से संबंधित कोई काम है तो वह सीधे उपकेंद्र पर आकर मिलें, उनकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा।