संतकबीरनगर। धनघटा के मुंडेरा शुक्ल चौराहे के पास बाइक की टक्कर लगने का विरोध करने पर एक महिला और उसके देवर की पिटाई का मामला सामने आया है।संठी गांव निवासी शनि 27 नवंबर की शाम को अपनी भाभी स्नेहा के साथ सिकरीगंज बाजार जा रहा था। चौराहे के पास बाइक सवार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी।स्नेहा द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने हाथापाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पर आरोपी ने फोन कर राहुल यादव, बलिराम, भोला यादव और लालू यादव समेत चार अन्य लोगों को बुला लिया। सभी ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट के दौरान स्नेहा बेहोश हो गईं। हमलावर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ।